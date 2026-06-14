ВИНИСИУС: Анчелотти перевел Рафинью на другой фланг и мы шире раскрыли поле

Звездный вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничейный результат матча против Марокко (1:1) в первом туре группе С чемпионата мира 2026:

– Вини, расскажи немного о первом матче Бразилии. Особенно о начале и первом тайме: Марокко доминировал, Бразилия много ошибалась в передачах и давала сопернику много пространства. Потом вы смогли лучше организоваться. Это была нервозность из-за стартового матча? Что произошло в начале игры?

– Без сомнения, сказался вес первого матча. Именно из-за этого мы начали так. Но я вижу и положительные моменты. После пропущенного гола мы быстро отреагировали, забили, а потом стали лучше контролировать игру. Анчелотти перевел Рафинью на другой фланг, мы шире раскрыли поле и смогли лучше адаптироваться к этой схеме.

Это чемпионат мира, здесь не будет легких матчей. Марокко – соперник, к которому нужно было адаптироваться прямо по ходу игры. Соперники будут сложными, они будут пытаться сбивать темп, останавливать игру. Поле тоже не очень помогало. Но нам нужно адаптироваться, потому что это чемпионат мира.

– Ты изменил игру и помог Бразилии добиться ничьей в стартовом матче. Сегодня ты был тем же Вини, которого мы видим в «Реале»?

– Думаю, я еще могу сильно прибавить. Да, мне удалось забить, но технически я был не на 100% от своей лучшей версии. Я могу играть лучше и больше помогать Бразилии в атаке. При этом я много помогал и в обороне. Вся команда проделала в этом плане отличную работу. Как я уже сказал, нам нужно улучшаться и развиваться, потому что, чтобы выиграть турнир, придется играть лучше.

– Помимо технических и тактических моментов, было ощущение, что в первые 15 минут команда сильно нервничала. Было ли давление, напряжение, тревожность?

– Конечно. Первый матч всегда самый сложный на турнире. Нужно как можно быстрее адаптироваться. Мы пропустили очень рано, а это полностью меняет то, как ты планировал играть. Но нам придется уметь адаптироваться. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно уметь страдать. Нужно быть готовыми пропускать, переворачивать матчи и реагировать на трудности.

– Ты сказал, что поле было не очень хорошим. Что именно было не так?

– Из-за жары трава очень быстро высыхала, и игра становилась вязкой. Нам было сложно держать ритм. Мы хотим играть, переводить мяч с фланга на фланг, быстро двигать его. А такие условия мешают нашей игре. Но нам придется адаптироваться, потому что, думаю, так будет на протяжении всего турнира. Все команды будут играть на таких же полях. Мы будем улучшаться, развиваться и добиваться больших побед.

– Ты сделал разницу в этой игре. Насколько важен для тебя Анчелотти? Чувствуешь ли ты, что он первый тренер, который дает тебе статус звезды в сборной Бразилии?

– Без сомнения, Анчелотти очень важен. С ним всегда легко говорить, потому что он знает меня как никто другой. Он помогает мне быстро адаптироваться к команде, дает мне ту роль и ту значимость, которые мне нужны и которых я заслуживаю. Если Бог даст, я смогу сделать для него гораздо больше.

– После матча Рафинья упал на поле, к нему подошли Эндрик и другие игроки. Что вы успели обсудить? Он был больше уставшим или злым из-за результата?

– Думаю, и то, и другое. Мы недовольны ни своей игрой, ни результатом. Плюс, конечно, была усталость. Но я считаю, что я, Рафинья, Игор, Тьяго и другие атакующие игроки, которые вышли во втором тайме, хорошо помогали обороне. На турнире это будет иметь большое значение – играть как команда и быстро адаптироваться.

– Во втором тайме Матеус Кунья, казалось, стал лучше находить тебя передачами. Что изменилось после выхода Куньи и Луиса Энрике?

– У каждого игрока свои качества. Нам нужно адаптироваться друг к другу прямо по ходу матча. Но характеристики игроков, которые есть в нашей команде, хорошо дополняют друг друга. В зависимости от матча Анчелотти будет решать, кто должен играть и кто должен начинать. Нам понадобятся все 26 футболистов, поддержка болельщиков и наша внутренняя сила.

– Первый гол может стать хорошим знаком на будущее? И как изменилась игра во втором тайме?

– Пропущенный гол сильно усложнил нашу игру. Но мы хорошо адаптировались после того, как Рафинью перевели на другой фланг: у нас появилось больше пространства, и мы стали играть лучше. Это был очень сложный матч. Марокко – отличная команда. Мы знали, что будет тяжело: это первый матч, а Марокко давно играет вместе, дошел до финала Кубка Африки и имеет свое качество. Нам нужно прибавлять, чтобы выигрывать следующие матчи.

– Часть критики будет направлена на выбор Анчелотти: он сделал ставку на более опытных игроков, а не на молодых. Ты решил эпизод индивидуально, но иногда выглядел изолированным. Не хватило ли команде молодости, энергии, особенно в центре поля?

– Я так не думаю. Нам нужно адаптироваться к тем игрокам, которые у нас есть: и молодым, и более опытным. Нужно помогать друг другу. Это будет иметь для нас огромное значение. Опыт очень важен на чемпионате мира. А энергия молодых игроков – таких, как я и другие ребята в команде, – тоже должна помочь. Мы должны сделать все ради нашей группы, чтобы добиться больших результатов на турнире.

Видеообзор матча