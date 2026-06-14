ВИДЕО. Соккеруз шокирует Турцию! Австралия забила второй гол на 75-й минуте
Коннор Меткалф сделал счет 2:0 в пользу австралийцев в матче 1-го тура группы D ЧМ-2026
Сборная Австралия забила второй гол в ворота команды Турции в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.
На 75-й минуте встречи Коннор Меткалф сделал счет 2:0 в пользу австралийцев, оформив красивый гол дальним ударом.
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Первым в этой игре на 27-й отличился Нестори Иранкунда. Перед стартом поединка сборная Турция считалась явным фаворитом противостояния.
Матч Австралии и Турции стартовал 14 июня в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.
❗️ ВИДЕО. Соккеруз шокирует Турцию! Австралия забила второй гол на 75-й минуте
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