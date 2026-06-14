Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония
Встреча первого тура группы F начнется 14 июня в 23:00 по Киеву
14 июня сборные Нидерландов и Японии проведут матч первого тура группы F чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете нидерландцы и японцы сыграют вместе с командами Швеции и Туниса.
Ранее сборные Нидердандов и Японии играли друг с другом трижды – две победы оранжевых и одна ничья.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|
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