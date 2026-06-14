14 июня сборные Нидерландов и Японии проведут матч первого тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете нидерландцы и японцы сыграют вместе с командами Швеции и Туниса.

Ранее сборные Нидердандов и Японии играли друг с другом трижды – две победы оранжевых и одна ничья.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)