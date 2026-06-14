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Чемпионат мира
14 июня 2026, 07:55 | Обновлено 14 июня 2026, 08:20
136
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония

Встреча первого тура группы F начнется 14 июня в 23:00 по Киеву

14 июня 2026, 07:55 | Обновлено 14 июня 2026, 08:20
136
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония
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14 июня сборные Нидерландов и Японии проведут матч первого тура группы F чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете нидерландцы и японцы сыграют вместе с командами Швеции и Туниса.

Ранее сборные Нидердандов и Японии играли друг с другом трижды – две победы оранжевых и одна ничья.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Япония

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Нидерланды – Япония
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Трансляция матча В эфире

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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