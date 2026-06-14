ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции
Нестори Иранкунда вывел австралийцев вперед на 27-й минуте поединка
Сборная Австралии в статусе андердога вышла вперед в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 против команды Турции.
На 27-й минуте счет 1:0 в пользу австралийцев сделал Нестори Иранкунда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За несколько секунд до гола Австралии Турция создала опасный момент – после удара Арды Гюлера сейв оформил голкипер Соккеруз Патрик Бич.
Встреча Австралии и Турции стартовала 14 июня в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.
❗️ ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Селесао» и «атласские львы» обменялись результативными ударами в первом тайме
Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026