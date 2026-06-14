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Чемпионат мира
14 июня 2026, 07:34 | Обновлено 14 июня 2026, 07:43
96
0

ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции

Нестори Иранкунда вывел австралийцев вперед на 27-й минуте поединка

14 июня 2026, 07:34 | Обновлено 14 июня 2026, 07:43
96
0
ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Австралии в статусе андердога вышла вперед в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 против команды Турции.

На 27-й минуте счет 1:0 в пользу австралийцев сделал Нестори Иранкунда.

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За несколько секунд до гола Австралии Турция создала опасный момент – после удара Арды Гюлера сейв оформил голкипер Соккеруз Патрик Бич.

Встреча Австралии и Турции стартовала 14 июня в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

❗️ ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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