Сборная Австралии в статусе андердога вышла вперед в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 против команды Турции.

На 27-й минуте счет 1:0 в пользу австралийцев сделал Нестори Иранкунда.

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За несколько секунд до гола Австралии Турция создала опасный момент – после удара Арды Гюлера сейв оформил голкипер Соккеруз Патрик Бич.

Встреча Австралии и Турции стартовала 14 июня в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

❗️ ВИДЕО. Австралия в статусе андердога открыла счет в матче ЧМ против Турции

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine