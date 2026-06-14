ФОТО. Это точно 41? Роналду взорвал сеть новыми снимками

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новыми фотографиями в Instagram накануне старта команды на чемпионате мира.

На опубликованных снимках 41-летний футболист позирует во время тренировки на пляже. Особое внимание болельщиков привлекла его впечатляющая физическая форма – рельефный пресс, развитая мускулатура и отличная атлетическая подготовка.

В подписи к публикации Роналду оставил короткое сообщение: «😎🤝us», намекнув на единство сборной Португалии перед мундиалем.

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Пост быстро стал вирусным. Всего за два часа после публикации он собрал более 3 миллионов лайков и свыше 50 тысяч комментариев.

В комментариях болельщики восхищались физической формой португальца. Среди самых заметных реакций были: «Невероятная физическая форма», «Лучший футболист всех времен» и «Машина готова». Многие фанаты также называли Роналду «зверем», «легендой» и отмечали, что он подходит к чемпионату мира в феноменальных кондициях.

Сборная Португалии вскоре начнет свое выступление на чемпионате мира, а ее капитан, судя по всему, подходит к турниру в отличной форме.