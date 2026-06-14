ФОТО. Футболисты вышли на матч ЧМ в «космических» костюмах

Футболисты сборной Южно-Африканской Республики привлекли внимание болельщиков во время своего первого матча на чемпионате мира 2026.

Перед стартом игры игроки исполняли национальный гимн в необычных серебристых куртках, которые многим напомнили костюмы из научно-фантастических фильмов. Необычный внешний вид команды быстро стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Как выяснилось, куртки являются частью новой системы охлаждения CLIMACOOL, разработанной компанией Adidas. В создании технологии участвовали футболисты и медицинские штабы таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ювентус».

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По данным производителя, специальный жилет содержит охлаждающий гель, который замораживают перед использованием. Во время ношения он постепенно отдает прохладу верхней части тела, помогая спортсменам легче переносить жару.

В Adidas утверждают, что сочетание жилета и куртки способно снизить температуру тела примерно на 0,5°C, а температуру кожи — до 13°C.

Изначально технология создавалась для пилотов Формулы-1, однако теперь ее адаптировали и для футбола. Ожидается, что в ближайшее время систему также будут использовать сборные Испании и Германии.

Чемпионат мира 2026 проходит в США, Канаде и Мексике, где командам приходится играть в условиях высоких температур, поэтому вопрос охлаждения футболистов стал особенно актуальным.