ФОТО. «1,5 месяца после родов». Жена футболиста Шахтера восхитила сеть

Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась новой серией ярких фотографий в Instagram.

Журналистка Шахтер-ТВ опубликовала снимки с отдыха в турецком Кемере, где позирует возле бассейна в эффектном черном платье с пайетками.

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В подписи к публикации Дарья написала: «Mommy on vacation», а также добавила: «P.S. Полтора месяца после родов. Not bad».

Подписчики сразу засыпали супругу футболиста комплиментами, восхищаясь ее внешностью и формой после рождения ребенка. В комментариях Дарью называли «красавицей», «роскошной мамой» и оставляли множество эмодзи с сердцами и огоньками.