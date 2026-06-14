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14 июня 2026, 02:11 | Обновлено 14 июня 2026, 02:15
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0

ФОТО. «1,5 месяца после родов». Жена футболиста Шахтера восхитила сеть

Новый пост Дарьи Бондарь активно обсуждают в соцсетях

14 июня 2026, 02:11 | Обновлено 14 июня 2026, 02:15
230
0
ФОТО. «1,5 месяца после родов». Жена футболиста Шахтера восхитила сеть
Instagram. Дарья Бондарь
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Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерия БондаряДарья Бондарь – поделилась новой серией ярких фотографий в Instagram.

Журналистка Шахтер-ТВ опубликовала снимки с отдыха в турецком Кемере, где позирует возле бассейна в эффектном черном платье с пайетками.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации Дарья написала: «Mommy on vacation», а также добавила: «P.S. Полтора месяца после родов. Not bad».

Подписчики сразу засыпали супругу футболиста комплиментами, восхищаясь ее внешностью и формой после рождения ребенка. В комментариях Дарью называли «красавицей», «роскошной мамой» и оставляли множество эмодзи с сердцами и огоньками.

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фото девушки Даша Савина Шахтер Донецк lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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