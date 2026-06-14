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Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:13 | Обновлено 14 июня 2026, 02:34
124
0

ФОТО. Легенды следят. Бразилия имеет мощную поддержку на матче ЧМ-2026

Кака, Роналдо и Роберто Карлос прибыли на поединок против Марокко

14 июня 2026, 02:13 | Обновлено 14 июня 2026, 02:34
124
0
ФОТО. Легенды следят. Бразилия имеет мощную поддержку на матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легенды бразильского футбола – Кака, Роналдо и Роберто Карлос – следят за первым матчем сборной Бразилии на чемпионате мира 2026.

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Бывшие игроки приехали в американский Ист-Ратерфорд на арену «Метлайф Стэдиум», чтобы вживую поддержать родную страну в матче против Марокко.

На глазах у своих кумиров бразильская команда пропустила первой: ошибка в обороне привела к голу Марокко на 21-й минуте.

Поднял настроение легендам Винисиус Жуниор, который на 32-й минуте эффектно сравнял счет и вернул бразильцев в игру.

ФОТО. Легенды следят. Бразилия имеет мощную поддержку на матче ЧМ-2026

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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