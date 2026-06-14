ФОТО. Легенды следят. Бразилия имеет мощную поддержку на матче ЧМ-2026
Кака, Роналдо и Роберто Карлос прибыли на поединок против Марокко
Легенды бразильского футбола – Кака, Роналдо и Роберто Карлос – следят за первым матчем сборной Бразилии на чемпионате мира 2026.
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Бывшие игроки приехали в американский Ист-Ратерфорд на арену «Метлайф Стэдиум», чтобы вживую поддержать родную страну в матче против Марокко.
На глазах у своих кумиров бразильская команда пропустила первой: ошибка в обороне привела к голу Марокко на 21-й минуте.
Поднял настроение легендам Винисиус Жуниор, который на 32-й минуте эффектно сравнял счет и вернул бразильцев в игру.
ФОТО. Легенды следят. Бразилия имеет мощную поддержку на матче ЧМ-2026
📸 - KAKA, R9 AND ROBERTO CARLOS ARE LOVING THIS VINICIUS JR PERFORMANCE! pic.twitter.com/9XYX2bOINl— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 13, 2026
Meanwhile in the stands at the Brazil-Morocco match... Kaka, Roberto Carlos and Ronaldo! 🇧🇷👑 pic.twitter.com/W0qQcOazfz— EuroFoot (@eurofootcom) June 13, 2026
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