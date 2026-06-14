ФОТО. После пересадки волос. Легенда США шокировал новым образом

Легендарный футболист сборной США Лэндон Донован стал одной из самых обсуждаемых персон во время чемпионата мира.

Бывший нападающий американской национальной команды работает экспертом на телеканале Fox Sports, однако на этот раз внимание зрителей привлек не его анализ матчей, а внешний вид.

В социальных сетях активно обсуждают новый образ Донована. Многие болельщики признались, что сначала даже не узнали легенду американского футбола из-за заметных изменений в прическе.

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История началась еще во время Евро-2024, когда Донован стал вирусным в сети после неудачной пересадки волос. Тогда бывший футболист подтвердил, что действительно прошел процедуру незадолго до начала работы в телевизионном эфире.

После этого американец продолжил искать решение проблемы выпадения волос и в итоге решил использовать специальную систему накладных волос.

Сам Донован ранее не скрывал, что проблема облысения влияла на его уверенность в себе. По словам экс-футболиста, новый образ помог ему чувствовать себя более комфортно и уверенно перед камерами.