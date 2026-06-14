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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:43 |
63
0

Европейские сборные никак не могут одержать первую победу на ЧМ-2026

В трех матчах у европейцев две ничьи и одно поражение

14 июня 2026, 00:43 |
63
0
Европейские сборные никак не могут одержать первую победу на ЧМ-2026
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Европейские сборные пока никак не могут открыть зачет побед на чемпионате мира 2026 года.

В трех сыгранных матчах европейские команды получили две ничьи и потерпели одно поражение.

Напомним, с какими счетами закончились матчи ЧМ-2026, в которых играли сборные Чехии, Боснии и Герцеговины и Швейцарии.

Матчи европейских сборных на чемпионате мира 2026 года

  • Швейцария – Катар – 1:1
  • Босния и Герцеговина – Канада – 1:1
  • Чехия – Южная Корея – 1:2
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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