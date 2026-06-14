Европейские сборные никак не могут одержать первую победу на ЧМ-2026
В трех матчах у европейцев две ничьи и одно поражение
Европейские сборные пока никак не могут открыть зачет побед на чемпионате мира 2026 года.
В трех сыгранных матчах европейские команды получили две ничьи и потерпели одно поражение.
Напомним, с какими счетами закончились матчи ЧМ-2026, в которых играли сборные Чехии, Боснии и Герцеговины и Швейцарии.
Матчи европейских сборных на чемпионате мира 2026 года
- Швейцария – Катар – 1:1
- Босния и Герцеговина – Канада – 1:1
- Чехия – Южная Корея – 1:2
🇪🇺 Five matches into this FIFA World Cup and a European nation are still yet to win a match!— The European Football Express (@TheEuroFE) June 13, 2026
❌ Czechia 🇨🇿
❌ Bosnia and Herzegovina 🇧🇦
❌ Switzerland 🇨🇭
Scotland the next European side in action later tonight! pic.twitter.com/yCxlq480b6
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