ФОТО. Скандал на ЧМ-2026. Сборную Англии ограбили перед стартом турнира

Сборная Англии оказалась в неприятной ситуации накануне своего старта чемпионата мира.

По информации британских СМИ, во время транспортировки груза из тренировочного лагеря во Флориде на базу команды в Канзас-Сити была похищена часть экипировки и оборудования английской сборной.

Среди украденных вещей оказались футбольные бутсы игроков, официальные мячи чемпионата мира, тактическое оборудование тренерского штаба, а также инвентарь для проведения тренировок. Сообщается, что среди пропавших вещей могли быть и бутсы лидеров команды Джуда Беллингема и Гарри Кейна.

Особый резонанс история получила после сообщений о том, что после инцидента в распоряжении сборной Англии остался всего один футбольный мяч, который прибыл на базу вместе с остальным грузом.

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Кража произошла во время перевозки оборудования на тренировочную базу Англии в Канзас-Сити. Местная полиция оперативно начала расследование и уже задержала двух подозреваемых.

По последним данным, правоохранителям удалось вернуть большую часть похищенного имущества, а Футбольная ассоциация Англии получила обратно наиболее важное оборудование.

Напомним, сборная Англии считается одним из главных фаворитов чемпионата мира и готовится к своему первому матчу на турнире под руководством Томаса Тухеля.