Барселона нацелилась на защитника сборной Австралии

Защитник «Колорадо Рэпидс» и сборной Австралии Лукас Херрингтон может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Том Богерт.

По информации источника, 18-летний футболист попал в сферу интересов испанского гранда, но конкретных предложений пока сделано не было.

В текущем сезоне на счету Лукаса Херрингтона 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4, 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» оформила трансфер африканского форварда.