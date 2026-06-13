Барселона нацелилась на защитника сборной Австралии
Карьеру в составе испанского клуба может продолжить Лукас Херрингтон из «Колорадо Рэпидс»
Защитник «Колорадо Рэпидс» и сборной Австралии Лукас Херрингтон может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Том Богерт.
По информации источника, 18-летний футболист попал в сферу интересов испанского гранда, но конкретных предложений пока сделано не было.
В текущем сезоне на счету Лукаса Херрингтона 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4, 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» оформила трансфер африканского форварда.
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