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Испания
13 июня 2026, 17:17 | Обновлено 13 июня 2026, 17:56
294
0

Барселона нацелилась на защитника сборной Австралии

Карьеру в составе испанского клуба может продолжить Лукас Херрингтон из «Колорадо Рэпидс»

13 июня 2026, 17:17 | Обновлено 13 июня 2026, 17:56
294
0
Барселона нацелилась на защитника сборной Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Херрингтон
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Защитник «Колорадо Рэпидс» и сборной Австралии Лукас Херрингтон может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Том Богерт.

По информации источника, 18-летний футболист попал в сферу интересов испанского гранда, но конкретных предложений пока сделано не было.

В текущем сезоне на счету Лукаса Херрингтона 17 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4, 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» оформила трансфер африканского форварда.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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