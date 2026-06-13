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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 20:37 | Обновлено 13 июня 2026, 20:38
375
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракты с братьями

Иван и Николай Когуты подписали новые соглашения

13 июня 2026, 20:37 | Обновлено 13 июня 2026, 20:38
375
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракты с братьями
ФК Черноморец
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Одесский «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с украинскими Иваном Когутом и Николаем Когутом.

Новые соглашения с 27-летними братьями-футболистами подписаны сроком на 2 года.

«Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Оба футболиста присоединились к «Черноморцу» летом 2025 года.

Ранее «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с африканскими легионерами.

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Иван Когут Николай Когут Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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