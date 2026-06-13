ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракты с братьями

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Одесский «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с украинскими Иваном Когутом и Николаем Когутом.

Новые соглашения с 27-летними братьями-футболистами подписаны сроком на 2 года.

«Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Оба футболиста присоединились к «Черноморцу» летом 2025 года.

Ранее «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с африканскими легионерами.