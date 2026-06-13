Украина. Премьер лига13 июня 2026, 20:37 | Обновлено 13 июня 2026, 20:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракты с братьями
Иван и Николай Когуты подписали новые соглашения
13 июня 2026, 20:37 | Обновлено 13 июня 2026, 20:38
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Одесский «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с украинскими Иваном Когутом и Николаем Когутом.
Новые соглашения с 27-летними братьями-футболистами подписаны сроком на 2 года.
«Желаем Ивану и Николаю успехов, стабильной игры и новых побед в составе «Черноморца», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Оба футболиста присоединились к «Черноморцу» летом 2025 года.
Ранее «Черноморец» официально объявил о продлении контрактов с африканскими легионерами.
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