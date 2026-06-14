ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракт с воспитанником Динамо
Кирилл Попов остается в Одессе
Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Кириллом Поповым. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».
По официальной информации, «моряки» продлили контракт с воспитанником киевского Динамо на два года. О финансовых аспектах соглашения ничего не известно.
«Желаем Кириллу успехов, яркой игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.
По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.
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