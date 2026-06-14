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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракт с воспитанником Динамо
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 09:57 |
1028
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракт с воспитанником Динамо

Кирилл Попов остается в Одессе

14 июня 2026, 09:57 |
1028
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракт с воспитанником Динамо
ФК Черноморец
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Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Кириллом Поповым. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

По официальной информации, «моряки» продлили контракт с воспитанником киевского Динамо на два года. О финансовых аспектах соглашения ничего не известно.

«Желаем Кириллу успехов, яркой игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.

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Кирилл Попов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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