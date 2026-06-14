ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракт с воспитанником Динамо

Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Кириллом Поповым. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

По официальной информации, «моряки» продлили контракт с воспитанником киевского Динамо на два года. О финансовых аспектах соглашения ничего не известно.

«Желаем Кириллу успехов, яркой игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.