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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 16:13 |
330
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В УПЛ приняли решение о новом турнире

Кубка лиги в Украине не будет

13 июня 2026, 16:13 |
330
1 Comments
В УПЛ приняли решение о новом турнире
НК Верес. Иван Надеин
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В сезоне 2026/27 в Украине не будет организован Кубок лиги, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Инициатором создания турнира для заполнения пауз во время матчей национальных сборных выступил президент ровенского «Вереса» Иван Надеин, однако, по информации источника, его идею поддержали лишь 4 команды: криворожский «Кривбасс», житомирское «Полесье-2», ковалевский «Колос» и неназванный клуб Первой лиги.

Таким образом, из-за недостаточного количества участников соревнования организованы не будут.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Верес Ровно Полесье-2 Житомир Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Первая лига Украины Иван Надеин
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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