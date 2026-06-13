Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тим РИМ: «Это все, чего мы хотели»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 12:44 |
43
0

Тим РИМ: «Это все, чего мы хотели»

Защитник сборной США прокомментировал победу над Парагваем

13 июня 2026, 12:44 |
43
0
Тим РИМ: «Это все, чего мы хотели»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник и капитан сборной Соединенных Штатов Америки Тим Рим прокомментировал победу над национальной командой Парагвая (4:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Для меня большая честь быть капитаном команды, и уже само участие в этом коллективе – это огромная честь. Мы приложили немало усилий в этой встрече, и ребята сделали многое, чтобы дойти до этого момента.

Показать такую игру, заработать три очка и начать турнир именно так – это все, к чему мы стремились. Снимаю шляпу перед ребятами – много первых... первые голы и первые победы – в целом это был замечательный вечер».

По теме:
Ашраф ХАКИМИ: «Противостояние с Винисиусом? Я чувствую, что готов»
Власти Канады вышли с заявлением о скандальной ситуации с Партеем
Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»
сборная Парагвая по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13 июня 2026, 01:59 8
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению

Тымчик рассказал о возвращении к работе

Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Футбол | 13 июня 2026, 07:02 6
Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную

Завора ответил, за какую сборную хотел бы играть

Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Футбол | 13.06.2026, 11:56
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это очень интересный молодой футболист»
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13.06.2026, 09:45
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футбол | 13.06.2026, 09:17
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем