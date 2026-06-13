Тим РИМ: «Это все, чего мы хотели»

Центральный защитник и капитан сборной Соединенных Штатов Америки Тим Рим прокомментировал победу над национальной командой Парагвая (4:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Для меня большая честь быть капитаном команды, и уже само участие в этом коллективе – это огромная честь. Мы приложили немало усилий в этой встрече, и ребята сделали многое, чтобы дойти до этого момента.

Показать такую игру, заработать три очка и начать турнир именно так – это все, к чему мы стремились. Снимаю шляпу перед ребятами – много первых... первые голы и первые победы – в целом это был замечательный вечер».