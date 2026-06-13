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Чемпионат мира
13 июня 2026, 07:05 | Обновлено 13 июня 2026, 07:18
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия

Игра первого тура группы С начнется 14 июня в 04:00 по Киеву

13 июня 2026, 07:05 | Обновлено 13 июня 2026, 07:18
29
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 14 июня, состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Гаити и Шотландии.

Местом встречи станет арена «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок станет первым очным противостоянием команд. Гаити проведет свой второй ЧМ в истории, тогда как Шотландия в девятый раз примет участие в мундиале.

Также в группу C входят сборные Марокко и Бразилии, которые проведут свой матч ранее.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Гаити – Шотландия
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Трансляция матча В эфире

Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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