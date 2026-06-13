Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия
Игра первого тура группы С начнется 14 июня в 04:00 по Киеву
В воскресенье, 14 июня, состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Гаити и Шотландии.
Местом встречи станет арена «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот поединок станет первым очным противостоянием команд. Гаити проведет свой второй ЧМ в истории, тогда как Шотландия в девятый раз примет участие в мундиале.
Также в группу C входят сборные Марокко и Бразилии, которые проведут свой матч ранее.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|2
|Гаити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|4
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
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