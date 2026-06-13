В воскресенье, 14 июня, состоится матч первого тура группы C чемпионата мира 2026 между сборными Гаити и Шотландии.

Местом встречи станет арена «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок станет первым очным противостоянием команд. Гаити проведет свой второй ЧМ в истории, тогда как Шотландия в девятый раз примет участие в мундиале.

Также в группу C входят сборные Марокко и Бразилии, которые проведут свой матч ранее.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С (ЧМ-2026)