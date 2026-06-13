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13 июня 2026, 03:44 |
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Прогноз на матч ЧМ-2026: Катар – Швейцария

Поединок первого тура группы B состоится 13 июня в 22:00 по Киеву

13 июня 2026, 03:44 |
8
0
Прогноз на матч ЧМ-2026: Катар – Швейцария
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13 июня, свою встречу первого тура группового раунда, на чемпионате мира проведут Катар и Швейцария. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Катар

«Сыновья пустыни» только во второй раз попали в финальную часть чемпионата мира, причем первое участие было на правах хозяев. Катар провалил прошлый домашний чемпионат мира, не сумев набрать ни одного очка в группе, установив антирекорд для организаторов турнира.

В составе вряд ли кто-то увидит знакомые имена, ведь нет представителей европейских клубов. Лидером сборной считается Аркам Афиф, он даже в свое время поиграл в Вильярреале и Спортинге, но без успехов, поэтому вернулся на родину.

Путь к чемпионату мира не был простым, ведь команда в своей группе квалификации стала только четвертой, выше были Иран, Узбекистан и ОАЭ, однако это дало возможность побороться за путевку в еще одном мини-турнире, здесь катарцы воспользовались шансом. Самый известный здесь тренер Хулен Лопетеги, он много тренировал в Европе, даже возглавлял сборную Испании и сам Реал. Не думаю, что сборная имеет высокие шансы на выход из группы.

Швейцария

На чемпионат мира швейцарцы попали ожидаемо, без особых проблем, в квалификации они играли в квартете с такими командами как: Косово, Словения и Швеция. Весь отбор прошли без поражений, выиграли группу, опередив ближайшего преследователя на 3 очка.

Сборная сыграет на чемпионатах мира уже в 13-й раз, так что опыта у них достаточно. В составе есть много качественных игроков, пусть не суперзвезды, но играют в Бундеслиге, Серии А, АПЛ, ЛА Лиге. Можно выделить вратаря Боруссии Дортмунд Кобеля, конечно, Джаку из Сандерленда, Аканнджи из Интера.

Главным тренером является Мурат Якин, который пытается играть в зрелищный футбол, поэтому использует схемы 4:3:3 или 3:4:3.Думаю, швейцарцы должны выигрывать свой квартет В, классом они выше конкурентов.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что сборные пересекались всего раз, в 2018 году Катару удалось выиграть товарищеский матч со счетом 1:0.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 13.00 для Катара и 1.22 для Швейцарии. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

В этой паре швейцарцы котируются большими фаворитами, команда главный претендент и на победу в квартете. Класс европейской сборной выше, но надо это показать на поле. Не думаю, что Катар сможет как-то удивить, так ожидаю явного преимущества швейцарцев. Считаю здесь проходимой ставку на успех фаворитов с форой -1,5 гола за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Катар
13 июня 2026 -
22:00
Швейцария
Фора Швейцарии (-1,5) 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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