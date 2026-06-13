ФОТО. Скандал вокруг ЧМ-2026. США назвали проблемным хозяином турнира

Издание The Athletic опубликовало резонансный материал, в котором назвало США «проблемным хозяином» чемпионата мира 2026.

Автор статьи Джерри Брюер отмечает, что мундиаль вернулся в США впервые с 1994 года, однако турнир проходит на фоне острых внутренних споров по поводу миграционной политики, национальной идентичности и отношения к иностранцам.

В материале напоминается, что сборная США еще на первом чемпионате мира 1930 года состояла преимущественно из иммигрантов и детей иммигрантов. По мнению автора, именно разнообразие долгое время было одной из главных сильных сторон американского общества.

В то же время журналист обращает внимание на современные проблемы. Среди них – усиление миграционного контроля, случаи отказа во въезде в страну, трудности с получением виз и опасения иностранных болельщиков относительно возможных задержаний на границе.

Отдельно упоминается обложка французского издания L'Équipe, на которой президент США Дональд Трамп был изображен с Кубком мира и куклой президента ФИФА Джанни Инфантино в руках. Заголовок обложки звучал: «Добро пожаловать в США».

Из-за политической ситуации некоторые отели в городах-хозяевах ЧМ-2026 зафиксировали меньше международных бронирований, чем ожидалось перед стартом турнира.

Несмотря на критику, автор признает, что Соединенные Штаты остаются одной из важнейших футбольных стран для международных турниров благодаря большому количеству иммигрантских общин. Именно поэтому матчи чемпионата мира традиционно собирают болельщиков практически любой национальной сборной.

В The Athletic подытожили, что чемпионат мира стал не только спортивным событием, но и своеобразным зеркалом современного американского общества, которое переживает непростой период внутренних изменений.