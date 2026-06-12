ФОТО. «Идеальная». Жена Судакова вызвала восхищение в сети

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова – Елизавета Судакова – поделилась новой серией эффектных фотографий с отдыха в Италии.

На снимках девушка позирует на фоне живописного морского побережья, яхт и средиземноморских пейзажей. Для фотосессии Елизавета выбрала стильный белый образ, подчеркнувший её красоту и элегантность.

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Среди опубликованных кадров также появилось романтичное фото вместе с Георгием Судаковым. Судя по снимкам, пара наслаждается отпуском в атмосфере роскоши и уюта на итальянском побережье.

Подписчики засыпали Елизавету комплиментами, оставляя комментарии вроде «Идеальная», «Красавица» и множество эмодзи с сердцами и огоньками.