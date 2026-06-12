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12 июня 2026, 22:30 | Обновлено 12 июня 2026, 22:34
1447
3

ФОТО. «Идеальная». Жена Судакова вызвала восхищение в сети

Подписчики засыпали Елизавету Судакову комплиментами

12 июня 2026, 22:30 | Обновлено 12 июня 2026, 22:34
1447
3 Comments
ФОТО. «Идеальная». Жена Судакова вызвала восхищение в сети
Instagram. Елизавета и Георгий Судаковы
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Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия СудаковаЕлизавета Судакова – поделилась новой серией эффектных фотографий с отдыха в Италии.

На снимках девушка позирует на фоне живописного морского побережья, яхт и средиземноморских пейзажей. Для фотосессии Елизавета выбрала стильный белый образ, подчеркнувший её красоту и элегантность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди опубликованных кадров также появилось романтичное фото вместе с Георгием Судаковым. Судя по снимкам, пара наслаждается отпуском в атмосфере роскоши и уюта на итальянском побережье.

Подписчики засыпали Елизавету комплиментами, оставляя комментарии вроде «Идеальная», «Красавица» и множество эмодзи с сердцами и огоньками.

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фото lifestyle Елизавета Судакова Георгий Судаков Бенфика сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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б*я іде ЧМ а максік все дроче на жінок фуболистів...
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+1
Мать розкабаніла трішки. На завод би її пристроїть 
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0
Чергова без мізків....Їй богу всі ці футбольори з жінками на передок якщо не розуміють..
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-1
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