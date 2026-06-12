Чемпионат мира12 июня 2026, 06:34 | Обновлено 12 июня 2026, 06:50
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ВИДЕО. Красиво уложил: Южная Корея довольно быстро сравняла счет с Чехией
Хван Ин Бом отличился на 67-й минуте матча первого тура группы А ЧМ-2026
12 июня 2026, 06:34 | Обновлено 12 июня 2026, 06:50
155
0
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Хавбек сборной Южной Кореи Хван Ин Бом отличился в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против команды Чехии.
Хван забил на 67-й минуте и сделал счет 1:1. Южнокореец красиво разобрался в эпизоде, уложив на газон защитника и голкипера, а затем перекинув мяч, который медленно, но все же закотился в ворота.
❗️ ВИДЕО. Красиво уложил: Южная Корея довольно быстро сравняла счет с Чехией
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