Хавбек сборной Южной Кореи Хван Ин Бом отличился в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против команды Чехии.

Хван забил на 67-й минуте и сделал счет 1:1. Южнокореец красиво разобрался в эпизоде, уложив на газон защитника и голкипера, а затем перекинув мяч, который медленно, но все же закотился в ворота.

❗️ ВИДЕО. Красиво уложил: Южная Корея довольно быстро сравняла счет с Чехией