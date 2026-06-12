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Чемпионат мира
12 июня 2026, 05:15 |
145
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Парагвай

Игра пройдет в ночь на 13 июня (04:00 по Киеву)

12 июня 2026, 05:15 |
145
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Парагвай
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В ночь на 13 июня сборные США и Парагвая проведут матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене СоФИ Стэдиум в городе Инглвуд. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете американцы и парагвайцы сыграют вместе с командами Турции и Австралии.

Ранее сборные США и Парагвай играли друг с другом семь раз – пять побед американцев и две виктории у парагвайцев.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Парагвай

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
2 Парагвай 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 США 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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