Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Парагвай
Игра пройдет в ночь на 13 июня (04:00 по Киеву)
В ночь на 13 июня сборные США и Парагвая проведут матч первого тура группы D чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене СоФИ Стэдиум в городе Инглвуд. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете американцы и парагвайцы сыграют вместе с командами Турции и Австралии.
Ранее сборные США и Парагвай играли друг с другом семь раз – пять побед американцев и две виктории у парагвайцев.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Парагвай
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|2
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
|
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