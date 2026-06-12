Прогноз на матч ЧМ-2026: США – Парагвай

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13 июня, свой матч на чемпионате мира проведут представители группы С, речь идет о противостоянии США – Парагвай. Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

США

Для попадания на этот чемпионат мира американцам ничего не понадобилось, за футболистов все сделало руководство, которое организовало этот турнир, в том числе на полях США. Не секрет, что для американцев футбол не входит даже в топ-3 видов спорта, хоть здесь в МЛС играет сам Месси, конечно, популярность «соккера» здесь выросла, однако, до Европы им далеко.

Для сборной участие на чемпионате мира станет 12-м, причем от команды точно будут ждать, как минимум выхода в плей-офф. Группа примерно равная, невыход в следующий раунд будет расцениваться, как провал.

Бросается в глаза имя главного тренера, Маурисио Почеттино, который успел поработать в топ-клубах Европы, выводил Тоттенхэм в финал Лиги Чемпионов. Американцы не выбирали легкий путь, они проводили матчи против сильных соперников: Германия, Португалия, Бельгия, Уругвай, Сенегал, играя с переменным успехом.

Главной звездой команды является Кристиан Пулишич, он провел хороший сезон за Милан, но много времени провел в лазарете из-за повреждений.

Парагвай

Для южноамериканцев квалификация была непростой, они стали шестыми в своей группе, причем отстали от третьего места по дополнительным показателям, а от второй позиции на одно очко.

Парагвайцы попали на этот чемпионат мира только благодаря тому, что формат турнира расширили, так как раньше их позиция в квалификации не была проходной. Разница мячей 14:10 в 18 матчах, свидетельствует о том, что команда играет в закрытый футбол, с акцентом на оборону.

Главной звездой команды можно считать защитника Сандерленда Омара Альдерете, выдавшего сильный сезон в АПЛ. Большинство футболистов состава играют в Южной Америке, представителей европейских клубов мало.

Хоть от подопечных Альфаро ждут прагматичного футбола, такой подход может принести желаемый результат, хотя я многого не жду от этой сборной.

Личные встречи

В очных противостояниях американцы владеют преимуществом, последняя встреча состоялась в ноябре прошлого года, тогда сборная США в контрольном матче одержала победу со счетом 2:1.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.91 для США и 4.20 для Парагвая. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Не самый удобный матч для просмотра, если говорить о европейских странах, да и афиша здесь не впечатляет. Американцы здесь котируются фаворитами, что объясняется их ролью хозяев и поддержкой трибун.

Чего ждать на поле пока загадка, одни не проходили отбор, а другие не впечатляли в квалификации, хоть и попали на турнир. Есть сомнения, что такой матч стоит смотреть в 4 часа утра, так как особого зрелища я не жду. Американцы должны играть первым номером, однако, пробить насыщенную оборону соперника не будет просто, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,62.