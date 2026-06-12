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Чемпионат мира
12 июня 2026, 04:18 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина

Встреча первого тура группы B начнется 12 июня в 22:00 по Киеву

12 июня 2026, 04:18 |
30
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина
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12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене БМО Филд в городе Торонто. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете канадцы и босницы сыграют вместе с командами Швейцарии и Катара.

Ранее Канада и Босния и Герцеговина ни разу не играли друг с другом.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Босния и Герцеговина
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Трансляция матча В эфире

Группа B (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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