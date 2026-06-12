12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене БМО Филд в городе Торонто. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете канадцы и босницы сыграют вместе с командами Швейцарии и Катара.

Ранее Канада и Босния и Герцеговина ни разу не играли друг с другом.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B (ЧМ-2026)