Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина
Встреча первого тура группы B начнется 12 июня в 22:00 по Киеву
12 июня сборные Канады и Боснии и Герцеговины проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене БМО Филд в городе Торонто. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете канадцы и босницы сыграют вместе с командами Швейцарии и Катара.
Ранее Канада и Босния и Герцеговина ни разу не играли друг с другом.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Босния и Герцеговина
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа B (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
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