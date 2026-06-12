ФОТО. Открытие ЧМ-2026 едва не сорвали. Что произошло в Мехико?

Старт чемпионата мира в Мехико сопровождался массовыми протестами и столкновениями возле легендарного стадиона «Ацтека».

По информации британского издания The Times, после начала матча между сборными Мексики и ЮАР несколько тысяч протестующих вступили в противостояние с полицией. В правоохранителей летели дорожные конусы, мусорные баки и другие предметы, а полиция в ответ оттеснила толпу от подходов к стадиону.

Накануне турнира существовали опасения, что акции протеста могут сорвать или задержать церемонию открытия чемпионата мира. Однако благодаря беспрецедентным мерам безопасности и большому количеству полицейских серьезных инцидентов на самом стадионе удалось избежать.

Причиной недовольства стали не только внутренние социальные проблемы страны, но и высокие цены на билеты. В Мексике активно критиковали стоимость посещения матчей мундиаля, поскольку цены на некоторые билеты были сопоставимы со средней месячной зарплатой в стране.

Кроме того, болельщики жаловались на чрезвычайно высокие цены на еду и сувениры внутри арены. Например, тако, которое за пределами стадиона стоило около 1,3 фунта стерлингов, внутри продавалось почти за 10 фунтов.

Несмотря на все проблемы, открытие чемпионата мира прошло в праздничной атмосфере. Сборная Мексики обыграла ЮАР со счетом 2:0, а трибуны «Ацтеки» были практически полностью заполнены.