Рома назвала клубам Ла Лиги цену на Довбика

Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. После непростого сезона в Италии нападающий может снова оказаться в чемпионате Испании.

По информации испанских СМИ, интерес к украинцу проявляют «Бетис» и «Вильярреал». Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего и рассматривают возможность его подписания во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что в «Роме» готовы выслушать предложения по Довбику. Римляне хотят разгрузить зарплатную ведомость и рассчитывают получить за футболиста около 20 миллионов евро.

Основным препятствием для потенциального трансфера может стать высокая зарплата игрока. Поэтому одним из реальных сценариев называют аренду с правом выкупа или пересмотр финансовых условий контракта.

В прошлом сезоне украинец не смог полностью реализовать свой потенциал из-за серии травм. В 18 матчах за римский клуб он забил три мяча и отдал две результативные передачи.