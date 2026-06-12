Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома назвала клубам Ла Лиги цену на Довбика
Испания
12 июня 2026, 22:22 | Обновлено 12 июня 2026, 22:37
988
0

Рома назвала клубам Ла Лиги цену на Довбика

Украинцем интересуются «Бетис» и «Вильярреал», его могут продать за 20 млн

12 июня 2026, 22:22 | Обновлено 12 июня 2026, 22:37
988
0
Рома назвала клубам Ла Лиги цену на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Будущее нападающего сборной Украины Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным. После непростого сезона в Италии нападающий может снова оказаться в чемпионате Испании.

По информации испанских СМИ, интерес к украинцу проявляют «Бетис» и «Вильярреал». Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего и рассматривают возможность его подписания во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что в «Роме» готовы выслушать предложения по Довбику. Римляне хотят разгрузить зарплатную ведомость и рассчитывают получить за футболиста около 20 миллионов евро.

Основным препятствием для потенциального трансфера может стать высокая зарплата игрока. Поэтому одним из реальных сценариев называют аренду с правом выкупа или пересмотр финансовых условий контракта.

В прошлом сезоне украинец не смог полностью реализовать свой потенциал из-за серии травм. В 18 матчах за римский клуб он забил три мяча и отдал две результативные передачи.

По теме:
Левандовски отправится на переговоры с клубом MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Агробизнеса попрощался с командой
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Артем Довбик Рома Рим трансферы Ла Лиги трансферы Вильярреал Бетис трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 12 июня 2026, 09:41 2
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы

Джастин Лонвейк и Анхель Торрес присоединятся к киевской команде и пройдут медосмотр

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Футбол | 12 июня 2026, 21:16 0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хорошо, что я ушел из Барселоны»

Француз был очень привязан к каталонскому клубу

Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Другие виды | 12.06.2026, 17:47
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12.06.2026, 09:45
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 14
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
11.06.2026, 07:02 4
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 6
Бокс
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем