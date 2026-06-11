Чемпионат мира11 июня 2026, 21:02 |
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Роналду удерживает уникальный бомбардирский рекорд чемпионатов мира
Португалец является единственным, кто забивал на 5 разных турнирах
11 июня 2026, 21:02 |
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Криштиану Роналду является единственным игроком, отмечавшимся забитыми мячами на 5 разных чемпионатах мира.
В активе португальца 8 голов, забитых в период с 2006 по 2022 год.
Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами
- 5 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 4 – Мирослав Клозе (Германия)
- 4 – Лионель Месси (Аргентина)
- 4 – Пеле (Бразилия)
- 4 – Уве Зеелер (ФРГ)
Вспомним все голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира:
- 2022: Гана
- 2018: Марокко
- 2018: Испания (хет-трик)
- 2014: Гана
- 2010: Северная Корея
- 2006: Иран
Will Cristiano Ronaldo become the first ever player to score at 6 different World Cups this summer? 🇵🇹 pic.twitter.com/Fmmo1EmZiu— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 11, 2026
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