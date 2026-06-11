Роналду удерживает уникальный бомбардирский рекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду является единственным игроком, отмечавшимся забитыми мячами на 5 разных чемпионатах мира.

В активе португальца 8 голов, забитых в период с 2006 по 2022 год.

Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами

5 – Криштиану Роналду (Португалия)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Пеле (Бразилия)

4 – Уве Зеелер (ФРГ)

Вспомним все голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира:

2022: Гана

2018: Марокко

2018: Испания (хет-трик)

2014: Гана

2010: Северная Корея

2006: Иран