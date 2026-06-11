Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду удерживает уникальный бомбардирский рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
11 июня 2026, 21:02 |
390
0

Роналду удерживает уникальный бомбардирский рекорд чемпионатов мира

Португалец является единственным, кто забивал на 5 разных турнирах

11 июня 2026, 21:02 |
390
0
Роналду удерживает уникальный бомбардирский рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Криштиану Роналду является единственным игроком, отмечавшимся забитыми мячами на 5 разных чемпионатах мира.

В активе португальца 8 голов, забитых в период с 2006 по 2022 год.

Игроки с самым большим количеством чемпионатов мира, на которых отмечались забитыми мячами

  • 5 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 4 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 4 – Пеле (Бразилия)
  • 4 – Уве Зеелер (ФРГ)

Вспомним все голы Криштиану Роналду на чемпионатах мира:

  • 2022: Гана
  • 2018: Марокко
  • 2018: Испания (хет-трик)
  • 2014: Гана
  • 2010: Северная Корея
  • 2006: Иран
По теме:
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира
Сборная Японии потеряла капитана
чемпионат мира по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Мирослав Клозе Уве Зеелер Пеле
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Хоккей | 11 июня 2026, 17:05 21
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?

Опытный юрист Лецкан наконец-то нашел вариант, как протолкнуться в зарубежный чемпионат бесплатно

Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11 июня 2026, 08:30 6
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо

Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера

Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Футбол | 11.06.2026, 21:22
Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11.06.2026, 15:09
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 9
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем