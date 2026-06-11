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  4. Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира
11 июня 2026, 21:28 |
113
0

Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира

Дидье Дешам не боится статуса одного из фаворитов турнира

11 июня 2026, 21:28 |
113
0
Назвал ли себя? Тренер сборной Франции определил фаворитов чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал главных фаворитов чемпионата мира и охарактеризовал несколько команд из этого списка.

– Кто для вас является фаворитами чемпионата мира?

– Те же, что и для вас. Германия, Испания, Франция, Португалия, Англия, Аргентина, Бразилия… А также африканские команды, как Марокко, которое дошло до полуфинала и продолжает прогрессировать. Почему бы не могла там быть и другая африканская сборная? Сегодня есть 48 команд, что удлиняет соревнование.

– А как вы оцениваете Бразилию Анчелотти?

– Будучи тем, кто есть Карло, я очень его уважаю за все, что он сделал. Но теперь он знает, что жизнь тренера сборной другая. Это большой тренер.

– Испания сильно изменилась по сравнению с Евро?

– Что касается стиля – она остается той же. Если есть какая-то разница, которая уже позволила выиграть Евро, то это то, что, помимо способности Испании контролировать мяч, у нее появился дополнительный плюс благодаря индивидуальным качествам игроков – это скорость. А скорость наносит ущерб. Для защиты это очень сложно.

– Является ли Германия фаворитом?

– Да, является. Возможно, из-за качества игроков. Возможно, в какой-то момент она была сильнее. Но если смотреть на индивидуальный уровень футболистов и клубы, в которых они играют, то Германия справедливо входит в число лучших сборных Европы.

– А Англия?

– У них очень хороший тренер, которого я тоже очень уважаю и с которым имел возможность много общаться. Я вовсе не возражаю против того, что английская лига считается лучшей. Из-за великих игроков, экономических ресурсов – без сомнения, значительно более высоких. Для меня чем больше мои игроки привыкнут к этим ежедневным требованиям – будь то в «Баварии», «ПСЖ» или английских клубах – тем лучше.

– Франция приезжает как одна из стран-фаворитов на победу в турнире…

– С вашей стороны это любезно назвать нас одним из фаворитов, потому что обычно нас называют главным фаворитом. Это статус, который сопровождает нас перед каждым чемпионатом мира. Сначала говорят об узком круге из шести, семи или восьми команд. Для меня это не табуированное слово. Если сегодня мы имеем такой статус, что логично и заслуженно, то это благодаря всему, что мы построили и достигнутым результатам. Это связано, конечно, с качеством футболистов, но также и с нашей стабильностью: если я не ошибаюсь, мы с 2018 года постоянно входим в тройку лучших в рейтинге ФИФА.

С Сенегалом, Ираком и Норвегией в нашей группе нас ждет сложный этап. Будут препятствия, которые нужно преодолеть, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, понимая, что будет непросто. Амбиции важны, но они должны сочетаться с необходимой скромностью. Элита безжалостна. Нам это уже однажды стоило, особенно против Швейцарии – в день, когда немного снижаешь уровень, наказание приходит мгновенно.

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Иван Чирко Источник: Marca
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