Официальное предложение. Реал нацелился на шестикратного чемпиона АПЛ

Мадридский «Реал» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Сильвой, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб уже сделал официальное предложение 31-летнему футболисту. Переговоры между сторонами продвигаются, «сливочные» уверены в успехе.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро, а его контракт с «горожанами» действует до 30 июня 2026 года и не будет продлен.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва взял паузу в выборе клуба.