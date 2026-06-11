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  4. Официальное предложение. Реал нацелился на шестикратного чемпиона АПЛ
Испания
11 июня 2026, 19:59 |
141
0

Официальное предложение. Реал нацелился на шестикратного чемпиона АПЛ

Бернарду Силву может стать игроком королевского клуба

11 июня 2026, 19:59 |
141
0
Официальное предложение. Реал нацелился на шестикратного чемпиона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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Мадридский «Реал» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Сильвой, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб уже сделал официальное предложение 31-летнему футболисту. Переговоры между сторонами продвигаются, «сливочные» уверены в успехе.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро, а его контракт с «горожанами» действует до 30 июня 2026 года и не будет продлен.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва взял паузу в выборе клуба.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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