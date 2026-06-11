«Очень сложный вопрос». В Локомотиве рассказали, готовы ли к Первой лиге

Вице-президент по развитию киевского «Локомотива» Владимир Генинсон рассказал, насколько клуб готов к выступлениям в Первой лиге.

– Вы, как никто, знаете, какие требования к нашим клубам есть, чтобы двигаться выше – Первая лига, УПЛ. Как вы считаете, насколько «Локомотив» готов ко всему этому?

– Очень сложный вопрос. Инфраструктурно мы готовы не более чем на 10 процентов, потому что мы только сейчас начинаем восстанавливать наш стадион, который был поврежден этими нелюдями.

С точки зрения ментальной и спортивной составляющей – я думаю, процентов на 80 мы уже готовы к Первой лиге. Да, мы будем усиливаться свободными агентами, мы не можем сейчас позволить себе кого-то покупать.

Но, с другой стороны, есть футболисты, которые сейчас живут в Киеве, которые были травмированы или вернулись из-за границы – и они уже начинают спрашивать: «А можно уже приступить к тренировкам с вами? Если вы будете в Первой лиге – мы бы хотели присоединиться к вам».

«Локомотив» выиграл группу В Второй лиги и гарантировал себе прямой выход в Первую лигу, после чего не смог стать чемпионом Второй лиги, поскольку в «золотом матче» уступил «Куликов-Белке» – 1:2.