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11 июня 2026, 17:35 | Обновлено 11 июня 2026, 18:21
1487
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ФОТО. Футболист Динамо и сборной Украины женился

Назар Волошин принимает поздравления...

11 июня 2026, 17:35 | Обновлено 11 июня 2026, 18:21
1487
2 Comments
ФОТО. Футболист Динамо и сборной Украины женился
Instagram. Назар Волошин и Елизавета Кандыба
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин женился на своей возлюбленной Елизавете Кандыбе.

11 июня пара зарегистрировала брак в ЗАГСе, о чем сообщила пресс-служба столичного клуба. Футболист и его избранница поделились радостным событием после длительных отношений, которые уже давно привлекали внимание болельщиков.

«11 июня стало знаменательным днем для Назара Волошина: полузащитник киевского «Динамо» и его девушка Елизавета официально расписались в ЗАГСе. Свадебная церемония состоится позже», – говорится в сообщении клуба.

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В «Динамо» также поздравили молодоженов, пожелав им мира, согласия и счастливой семейной жизни.

На опубликованных фотографиях Волошин и Кандыба позируют в праздничных нарядах после церемонии бракосочетания. В комментариях пару поздравили друзья, футболисты и многочисленные болельщики.

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фото lifestyle Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев свадьба сборная Украины по футболу Елизавета Кандыба
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Такое впечатление ,что эта фальшивоминетчица старше его.
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я узнал,ему 22 ей 28.Карьере конец,деньгам тоже.
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