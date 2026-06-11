ФОТО. Футболист Динамо и сборной Украины женился

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин женился на своей возлюбленной Елизавете Кандыбе.

11 июня пара зарегистрировала брак в ЗАГСе, о чем сообщила пресс-служба столичного клуба. Футболист и его избранница поделились радостным событием после длительных отношений, которые уже давно привлекали внимание болельщиков.

«11 июня стало знаменательным днем для Назара Волошина: полузащитник киевского «Динамо» и его девушка Елизавета официально расписались в ЗАГСе. Свадебная церемония состоится позже», – говорится в сообщении клуба.

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В «Динамо» также поздравили молодоженов, пожелав им мира, согласия и счастливой семейной жизни.

На опубликованных фотографиях Волошин и Кандыба позируют в праздничных нарядах после церемонии бракосочетания. В комментариях пару поздравили друзья, футболисты и многочисленные болельщики.