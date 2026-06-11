Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Тымчик рассказал о возвращении к работе
Защитник Александр Тымчик, который в минувшем сезоне УПЛ провел лишь 11 матчей, рассказал о том, что почти восстановился после травм и готовится к работе с основной командой на сборе.
– Команда уже скоро вернется после летнего отпуска. Соскучились по футболу и болельщикам?
– Конечно, соскучился. Как такового у меня отдыха не было, поскольку почти каждый день проходил восстановление от травмы на базе. Только на несколько дней удалось съездить домой.
– Как чувствуете себя сейчас?
– Возобновление продолжается по плану, несколько дней назад я снял защитную повязку. Работаем дальше.
С уходом Александра Караваева в Шахтер справа в обороне могут сыграть Тымчик и Максим Коробов.
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