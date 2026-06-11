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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 16:52 | Обновлено 11 июня 2026, 16:58
472
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Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению

Тымчик рассказал о возвращении к работе

11 июня 2026, 16:52 | Обновлено 11 июня 2026, 16:58
472
1 Comments
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
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Защитник Александр Тымчик, который в минувшем сезоне УПЛ провел лишь 11 матчей, рассказал о том, что почти восстановился после травм и готовится к работе с основной командой на сборе.

– Команда уже скоро вернется после летнего отпуска. Соскучились по футболу и болельщикам?

– Конечно, соскучился. Как такового у меня отдыха не было, поскольку почти каждый день проходил восстановление от травмы на базе. Только на несколько дней удалось съездить домой.

– Как чувствуете себя сейчас?

– Возобновление продолжается по плану, несколько дней назад я снял защитную повязку. Работаем дальше.

С уходом Александра Караваева в Шахтер справа в обороне могут сыграть Тымчик и Максим Коробов.

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Динамо Киев Александр Тымчик Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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господи, він вже 1.5 року відновлюється , і ще буде рік набирати хоч якісь кондиції безтолкове, ні пасу ні удару
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