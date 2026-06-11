Бомбардирские надежды ЧМ-2026. Кто забивал больше в последних 10 матчах?

Эрлинг Холанд забил 16 голов в последних своих 10 матчах за сборную Норвегии.

Marca подготовила рейтинг участвующих на чемпионате мира 2026 года бомбардиров сборных за последние 10 сыгранных поединков за свою национальную команду.

Холанд лидирует в данном рейтинге с большим отрывом. На втором месте расположен обидчик сборной Украины, швед Виктор Дьекереш с 11 голами, на третьем – испанец Микель Оярсабаль и англичанин Гарри Кейн (по 10).

Лучшие бомбардиры участников чемпионата мира 2026 в последних 10 матчах за национальную сборную