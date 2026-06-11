Бомбардирские надежды ЧМ-2026. Кто забивал больше в последних 10 матчах?
Marca опубликовала интересный бомбардирский рейтинг накануне начала мундиаля
Эрлинг Холанд забил 16 голов в последних своих 10 матчах за сборную Норвегии.
Marca подготовила рейтинг участвующих на чемпионате мира 2026 года бомбардиров сборных за последние 10 сыгранных поединков за свою национальную команду.
Холанд лидирует в данном рейтинге с большим отрывом. На втором месте расположен обидчик сборной Украины, швед Виктор Дьекереш с 11 голами, на третьем – испанец Микель Оярсабаль и англичанин Гарри Кейн (по 10).
Лучшие бомбардиры участников чемпионата мира 2026 в последних 10 матчах за национальную сборную
- 16 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 11 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 10 – Микель Оярсабаль (Испания)
- 10 – Гарри Кейн (Англия)
- 9 – Мемфис Депай (Нидерланды)
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 8 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 8 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 7 – Лионель Месси (Аргентина)
- 7 – Садио Мане (Сенегал)
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