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Чемпионат мира
11 июня 2026, 10:57 | Обновлено 11 июня 2026, 11:15
153
0

Бомбардирские надежды ЧМ-2026. Кто забивал больше в последних 10 матчах?

Marca опубликовала интересный бомбардирский рейтинг накануне начала мундиаля

11 июня 2026, 10:57 | Обновлено 11 июня 2026, 11:15
153
0
Бомбардирские надежды ЧМ-2026. Кто забивал больше в последних 10 матчах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Эрлинг Холанд забил 16 голов в последних своих 10 матчах за сборную Норвегии.

Marca подготовила рейтинг участвующих на чемпионате мира 2026 года бомбардиров сборных за последние 10 сыгранных поединков за свою национальную команду.

Холанд лидирует в данном рейтинге с большим отрывом. На втором месте расположен обидчик сборной Украины, швед Виктор Дьекереш с 11 голами, на третьем – испанец Микель Оярсабаль и англичанин Гарри Кейн (по 10).

Лучшие бомбардиры участников чемпионата мира 2026 в последних 10 матчах за национальную сборную

  • 16 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 11 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 10 – Микель Оярсабаль (Испания)
  • 10 – Гарри Кейн (Англия)
  • 9 – Мемфис Депай (Нидерланды)
  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 8 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 8 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 7 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 7 – Садио Мане (Сенегал)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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