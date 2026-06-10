Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:02
3487
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер

Клуб подтвердил уход Александра

10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:02
3487
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ФК Динамо Киев. Александр Караваев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» официально подтвердило переход украинского флангового защитника Александра Караваева в донецкий «Шахтер».

Трансфер 34-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента.

Александр присоединился к «бело-синим» летом 2019 года. В футболке «Динамо» он провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

В составе «Динамо» он стал двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины и двукратным победителем Суперкубка Украины.

По теме:
Барселона оформила трансфер африканского форварда
Бавария охотится на игрока сборной Германии. Его цена – 65 миллионов евро
Приглашает Реал. Важный игрок Манчестер Сити может покинуть клуб
Динамо Киев трансферы Шахтер Донецк свободный агент Александр Караваев трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(97)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Футбол | 10 июня 2026, 11:09 35
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо

Александр дал первое интервью после возвращения в Шахтер

Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10 июня 2026, 04:12 0
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире

Британец поставил украинца на первое место

Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной
Футбол | 10.06.2026, 19:55
Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной
Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Волейбол | 10.06.2026, 16:30
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Футбол | 10.06.2026, 09:35
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Каким боком тут динама?
Караваев свободный агент. Он никому не принадлежит. 
Динама его не продала, не сдала в аренду. 
Единственное что динама могла сделать это сказать - контракт закончен, прощай. 
Ответить
0
🫣🫤
Ответить
0
Його вже в Шахтарі представили, а Динамо тільки зараз офіційно повідомило про відхід?)))
Ответить
-1
Популярные новости
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 3
Бокс
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
08.06.2026, 16:18 1
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем