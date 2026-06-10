Украина. Премьер лига10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
Клуб подтвердил уход Александра
10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:02
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Киевское «Динамо» официально подтвердило переход украинского флангового защитника Александра Караваева в донецкий «Шахтер».
Трансфер 34-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента.
Александр присоединился к «бело-синим» летом 2019 года. В футболке «Динамо» он провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.
В составе «Динамо» он стал двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины и двукратным победителем Суперкубка Украины.
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Караваев свободный агент. Он никому не принадлежит.
Динама его не продала, не сдала в аренду.
Единственное что динама могла сделать это сказать - контракт закончен, прощай.