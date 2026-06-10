ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер

Киевское «Динамо» официально подтвердило переход украинского флангового защитника Александра Караваева в донецкий «Шахтер».

Трансфер 34-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента.

Александр присоединился к «бело-синим» летом 2019 года. В футболке «Динамо» он провел 217 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

В составе «Динамо» он стал двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины и двукратным победителем Суперкубка Украины.