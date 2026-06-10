МАЛИНОВСКИЙ: «То, что писали тогда – это ложь. Ничего такого не было»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о причинах своего перехода в «Марсель» из «Аталанты» зимой 2023 года.

«Были ли недоразумения между мной и Джан-Пьеро Гасперини? Нет, это была вполне нормальная футбольная ситуация – пришли новые игроки, я играл меньше, и появилась возможность перейти в «Марсель».

То, что писали об отношениях между мной и тренером, – ложь. На самом деле ничего такого не было. Мы всегда общались, у нас были идеальные отношения до последнего дня», – сказал 33-летний полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.