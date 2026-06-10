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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «То, что писали тогда – это ложь. Ничего такого не было»
Италия
10 июня 2026, 21:28 | Обновлено 10 июня 2026, 21:29
1064
0

МАЛИНОВСКИЙ: «То, что писали тогда – это ложь. Ничего такого не было»

Руслан рассказал о своих отношениях с бывшим тренером в Аталанте

10 июня 2026, 21:28 | Обновлено 10 июня 2026, 21:29
1064
0
МАЛИНОВСКИЙ: «То, что писали тогда – это ложь. Ничего такого не было»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о причинах своего перехода в «Марсель» из «Аталанты» зимой 2023 года.

«Были ли недоразумения между мной и Джан-Пьеро Гасперини? Нет, это была вполне нормальная футбольная ситуация – пришли новые игроки, я играл меньше, и появилась возможность перейти в «Марсель».

То, что писали об отношениях между мной и тренером, – ложь. На самом деле ничего такого не было. Мы всегда общались, у нас были идеальные отношения до последнего дня», – сказал 33-летний полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.

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Руслан Малиновский Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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