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10 июня 2026, 16:25 | Обновлено 10 июня 2026, 16:41
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 июня 2026, 16:25 | Обновлено 10 июня 2026, 16:41
49
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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В среду, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Пакистан – Афганистан

Ggbet 2.70 – 2.63 – 3.00

22:45 Португалия – Нигерия

Ggbet 1.30 – 5.25 – 10.00

23:00 Англия – Коста-Рика

Ggbet 1.17 – 7.50 – 17.00

03:00 Боливия – Алжир

Ggbet 8.00 – 5.00 – 1.30

ТЕННИС

16:45 Панна Удварди – Дарья Снигур

Ggbet 3.50 – 1.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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