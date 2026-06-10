СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
19:00 Пакистан – Афганистан
22:45 Португалия – Нигерия
23:00 Англия – Коста-Рика
03:00 Боливия – Алжир
ТЕННИС
16:45 Панна Удварди – Дарья Снигур
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