СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

В среду, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Пакистан – Афганистан

2.70 – 2.63 – 3.00

22:45 Португалия – Нигерия

1.30 – 5.25 – 10.00

23:00 Англия – Коста-Рика

1.17 – 7.50 – 17.00

03:00 Боливия – Алжир

8.00 – 5.00 – 1.30

ТЕННИС

16:45 Панна Удварди – Дарья Снигур

3.50 – 1.30

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