ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой

Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась новыми фотографиями в Instagram.

Для праздничного вечера Анастасия выбрала эффектное черное платье с открытыми плечами и изысканными деталями. Атмосферу дополняли ресторан премиум-класса, бокал вина, цветы и подарок от ювелирного дома Bvlgari.

Подписчики сразу обратили внимание на стильный образ супруги украинского футболиста. В комментариях ее называли «невероятной», «красавицей» и оставляли десятки сердечек и восторженных эмодзи.

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В подписи к публикации Анастасия поблагодарила организаторов вечера: «Спасибо за особенный вечер и за то, что сделали мой день рождения еще более незабываемым. С любовью и благодарностью».

Поклонники особенно отметили атмосферу роскоши и элегантности вечера, однако главным украшением опубликованных кадров, по их мнению, стала сама Анастасия.