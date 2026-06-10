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10 июня 2026, 01:12 | Обновлено 10 июня 2026, 01:13
377
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой

Анастасия Лунина снова на высоте

10 июня 2026, 01:12 | Обновлено 10 июня 2026, 01:13
377
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой
Instagram. Анастасия Лунина
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Жена голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, поделилась новыми фотографиями в Instagram.

Для праздничного вечера Анастасия выбрала эффектное черное платье с открытыми плечами и изысканными деталями. Атмосферу дополняли ресторан премиум-класса, бокал вина, цветы и подарок от ювелирного дома Bvlgari.

Подписчики сразу обратили внимание на стильный образ супруги украинского футболиста. В комментариях ее называли «невероятной», «красавицей» и оставляли десятки сердечек и восторженных эмодзи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к публикации Анастасия поблагодарила организаторов вечера: «Спасибо за особенный вечер и за то, что сделали мой день рождения еще более незабываемым. С любовью и благодарностью».

Поклонники особенно отметили атмосферу роскоши и элегантности вечера, однако главным украшением опубликованных кадров, по их мнению, стала сама Анастасия.

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фото Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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