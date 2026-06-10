Евгений БАНАДА: «Хотелось даже немного плакать»
Полузащитник «Левого Берега» прокомментировал победу над «Александрией»
Полузащитник киевского «Левого берега» Евгений Банада прокомментировал победу над «Александрией» (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) в ответном матче плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27.
– Что вы пережили за эти 90 минут матча, забив команде, которая дала вам дорогу в УПЛ?
– Честно, после финального свистка хотелось даже немного плакать – такие эмоции впервые, наверное, за 34 года. Я рад за «Левый Берег», рад, что мы вышли в УПЛ. Мы это заслужили своим трудом, отношением. Думаю, все сложилось так, как и должно было сложиться.
– Вспомните ваш гол – сегодня вы добежали, прочувствовали этот момент на собственном опыте.
– Не скажу, что это какой-то возраст или сил не хватает добежать. Есть установка тренера, которую нужно выполнять, бывает, что просто не нужно туда лишний раз бежать, чтобы не бросать позицию. А сегодня – так получилось. Сидней пробил, на дальней штанге я замкнул.
– Вы сразу понимали, что нельзя радоваться, когда забиваете?
– Чуть смешанные эмоции. Хотелось и радоваться, но понимаю, что частичка моего сердца все-таки осталась в «Александрии», для меня это родная команда, в которой я был почти 10 лет. Поэтому это было бы неуважением, если бы я радовался.
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