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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 21:33 | Обновлено 10 июня 2026, 21:36
124
0

Евгений БАНАДА: «Хотелось даже немного плакать»

Полузащитник «Левого Берега» прокомментировал победу над «Александрией»

10 июня 2026, 21:33 | Обновлено 10 июня 2026, 21:36
124
0
Евгений БАНАДА: «Хотелось даже немного плакать»
ФК Левый Берег. Евгений Банада
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Полузащитник киевского «Левого берега» Евгений Банада прокомментировал победу над «Александрией» (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) в ответном матче плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27.

– Что вы пережили за эти 90 минут матча, забив команде, которая дала вам дорогу в УПЛ?

– Честно, после финального свистка хотелось даже немного плакать – такие эмоции впервые, наверное, за 34 года. Я рад за «Левый Берег», рад, что мы вышли в УПЛ. Мы это заслужили своим трудом, отношением. Думаю, все сложилось так, как и должно было сложиться.

– Вспомните ваш гол – сегодня вы добежали, прочувствовали этот момент на собственном опыте.

– Не скажу, что это какой-то возраст или сил не хватает добежать. Есть установка тренера, которую нужно выполнять, бывает, что просто не нужно туда лишний раз бежать, чтобы не бросать позицию. А сегодня – так получилось. Сидней пробил, на дальней штанге я замкнул.

– Вы сразу понимали, что нельзя радоваться, когда забиваете?

– Чуть смешанные эмоции. Хотелось и радоваться, но понимаю, что частичка моего сердца все-таки осталась в «Александрии», для меня это родная команда, в которой я был почти 10 лет. Поэтому это было бы неуважением, если бы я радовался.

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Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
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