Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Левый Берег праздновал возвращение в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 19:43 | Обновлено 09 июня 2026, 19:44
645
0

ВИДЕО. Как Левый Берег праздновал возвращение в УПЛ

Команда провела в Первой лиге всего один сезон

09 июня 2026, 19:43 | Обновлено 09 июня 2026, 19:44
645
0
ВИДЕО. Как Левый Берег праздновал возвращение в УПЛ
УПЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во вторник, 9 июня 2026 года, на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве состоялся ответный матч за место в Украинской Премьер-лиге 2026/27 между киевским «Левым Берегом» и «Александрией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, и со счетом 2:1 по сумме встреч в элиту вернулся «Левый Берег».

После поединка футболисты киевского клуба начали праздновать возвращение в УПЛ еще прямо на поле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Позже празднование продолжилось в раздевалке, вместе с руководством клуба.

ВИДЕО. Как Левый Берег праздновал возвращение в УПЛ

По теме:
Агробизнес – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Звезда Шахтера бросил беременную девушку
Клуб УПЛ нацелился на лидера Александрии
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия видео эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09 июня 2026, 04:13 2
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике

Американец похвалил украинского супертяжеловеса

Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футбол | 09 июня 2026, 07:12 5
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной

Футболист сообщил, что с ним всё в порядке

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 09.06.2026, 00:05
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Футбол | 09.06.2026, 18:52
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
С возвращением. Левый Берег победил Александрию
Футбол | 09.06.2026, 17:33
С возвращением. Левый Берег победил Александрию
С возвращением. Левый Берег победил Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
08.06.2026, 05:02
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем