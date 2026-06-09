Борьба за место в УПЛ. Составы на последний матч сезона

В 18:00 начнется последний матч нынешнего сезона УПЛ. Агробизнес во втором переходном поединке примет Кудровку в матче за место в УПЛ.

Победитель противостояния получит место в элите, а проигравший будет выступать в Первой лиге.

Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Агробизнес: Хмеловский, Гаврушко, Палюх, Нижник, Сидоренко, Слива, Семка, Толочко, Теплый, Лэнь, Кузьмин

Кудровка: Яшков, Потимков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Сторчоус, Козак, Беляев, Овусу