Украина. Премьер лига09 июня 2026, 17:01 | Обновлено 09 июня 2026, 17:13
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Борьба за место в УПЛ. Составы на последний матч сезона
Агробизнес и Кудровка сыграют за место в элите
09 июня 2026, 17:01 | Обновлено 09 июня 2026, 17:13
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В 18:00 начнется последний матч нынешнего сезона УПЛ. Агробизнес во втором переходном поединке примет Кудровку в матче за место в УПЛ.
Победитель противостояния получит место в элите, а проигравший будет выступать в Первой лиге.
Первая встреча завершилась со счетом 0:0.
Агробизнес: Хмеловский, Гаврушко, Палюх, Нижник, Сидоренко, Слива, Семка, Толочко, Теплый, Лэнь, Кузьмин
Кудровка: Яшков, Потимков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Сторчоус, Козак, Беляев, Овусу
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