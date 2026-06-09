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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 17:01 | Обновлено 09 июня 2026, 17:13
184
0

Борьба за место в УПЛ. Составы на последний матч сезона

Агробизнес и Кудровка сыграют за место в элите

09 июня 2026, 17:01 | Обновлено 09 июня 2026, 17:13
184
0
Борьба за место в УПЛ. Составы на последний матч сезона
ФК Кудровка
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В 18:00 начнется последний матч нынешнего сезона УПЛ. Агробизнес во втором переходном поединке примет Кудровку в матче за место в УПЛ.

Победитель противостояния получит место в элите, а проигравший будет выступать в Первой лиге.

Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Агробизнес: Хмеловский, Гаврушко, Палюх, Нижник, Сидоренко, Слива, Семка, Толочко, Теплый, Лэнь, Кузьмин

Кудровка: Яшков, Потимков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Сторчоус, Козак, Беляев, Овусу

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Украинская Премьер-лига Агробизнес Кудровка Агробизнес - Кудровка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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