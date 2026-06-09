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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 16:38 | Обновлено 09 июня 2026, 16:41
333
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Левый Берег забил и приблизился к УПЛ

Евгений Банада расстроил свой бывший клуб

09 июня 2026, 16:38 | Обновлено 09 июня 2026, 16:41
333
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Левый Берег забил и приблизился к УПЛ
ФК Левый Берег. Евгений Банада
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Полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада вывел свой клуб вперед в ответном матче против «Александрии» в плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27.

Столичный клуб дома удачно использовал угловой на последних минутах первого тайма, после которого Банада переправил мяч в сетку ворот.

Несмотря на важность гола, Евгений не праздновал взятие ворот, поскольку с 2011 по 2021 год выступал за «Александрию».

Напомним, что первый матч между командами в Александрии закончился вничью (1:1).

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Левый Берег забил и приблизился к УПЛ

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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