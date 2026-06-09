Полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада вывел свой клуб вперед в ответном матче против «Александрии» в плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27.

Столичный клуб дома удачно использовал угловой на последних минутах первого тайма, после которого Банада переправил мяч в сетку ворот.

Несмотря на важность гола, Евгений не праздновал взятие ворот, поскольку с 2011 по 2021 год выступал за «Александрию».

Напомним, что первый матч между командами в Александрии закончился вничью (1:1).

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Левый Берег забил и приблизился к УПЛ