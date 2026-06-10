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  4. Цыганков сказал «да». Виктор готов уехать из Испании
Испания
10 июня 2026, 07:33 |
1263
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Цыганков сказал «да». Виктор готов уехать из Испании

Украинский вингер согласился перейти в «Трабзонспор»

10 июня 2026, 07:33 |
1263
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Цыганков сказал «да». Виктор готов уехать из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков готов сменить клуб летом.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» достиг предварительной договоренности с 28-летним украинским правым вингером.

В турецком клубе рассматривают Цыганкова как одного из ключевых кандидатов для усиления атакующей линии перед новым сезоном и планируют строить вокруг него команду.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Трабзонспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Ура!🤩 В Трабзонспор♥️💙
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