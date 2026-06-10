Цыганков сказал «да». Виктор готов уехать из Испании
Украинский вингер согласился перейти в «Трабзонспор»
Украинский вингер Виктор Цыганков готов сменить клуб летом.
По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» достиг предварительной договоренности с 28-летним украинским правым вингером.
В турецком клубе рассматривают Цыганкова как одного из ключевых кандидатов для усиления атакующей линии перед новым сезоном и планируют строить вокруг него команду.
В прошлом сезоне Виктор Цыганков отыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.
❝TSYGANKOV GERİ SAYIMI❞— A Spor (@aspor) June 9, 2026
🔴🔵 Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusu ile prensipte anlaştı.
🗞️ Fotomaç pic.twitter.com/kkIL1Pumaf
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