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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 10:57 |
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Форвард, который принадлежит Динамо, продолжает феерить за границей

Эрик Рамирес помог «Карабобо» победить в финале Апертура чемпионата Венесуэлы

09 июня 2026, 10:57 |
777
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Форвард, который принадлежит Динамо, продолжает феерить за границей
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес
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В понедельник, 8 июня, состоялся финальный матч Апертура чемпионата Венесуэлы, в котором «Карабобо» одолел со счетом 2:1 «Пуэрто Кабельо».

Одним из героев встречи стал форвард Эрик Рамирес, который реализовал пенальти на 26-й минуте. Контракт 27-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо».

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей за венесуэльский клуб, в которых забил семь мячей и отдал один ассист. Срок арендного соглашения истекает в декабре.

В чемпионате Венесуэлы 20 команд играют два турнира в течении года: Апертура (с февраля по июнь) и Клаусура (с августа по декабрь). Абсолютный чемпион определяется между двумя триумфаторами.

Если одна и та же команда становится победителем обоих турниров, то она автоматически объявляется чемпионом.

Апертура чемпионат Венесуэлы, финал. 8 июня

Карабобо – Пуэрто Кабельо – 2:1

Голы: Рамирес, 26 (пен), Мартинес, 58 – Перния, 90+4

Видеообзор матча:

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Динамо Киев Эрик Рамирес чемпионат Венесуэлы по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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карабобо то серйозний рівень
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