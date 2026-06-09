Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Лондоне

9 июня, в первом круге травяного турнира WTA 500 в Лондоне, свой матч проведут Марта Костюк (WTA 12) и Мика Стойсавлевич (WTA 261).

Встреча начнется не ранее 16:30 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинка проводит отличный сезон, особенно на грунте, где она выиграла турниры в Руане и Мадриде, а на Ролан Гаррос дошла до полуфинала. Марта показывает зрелый и умный теннис, мужественно переносит тяжелые моменты, без эмоциональных срывов.

Фанатам интересно, как спортсменка будет выглядеть на траве, хотя я уверен, что дело не в покрытии, ведь и на харде Костюк играла хорошо, можно вспомнить финал в Брисбене. Украинка уже поняла, что доросла до уровня топ-игрока, на предстоящем Уимблдоне она тоже способна добиться высоких результатов.

Неудачные дни бывают, это нормально, именно поэтому не удалось выиграть первый шлем в карьере. В Лондоне спортсменка пятая сеяная, так что может бороться даже за победу в турнире.

Мика Стойсавлевич

О британке известно мало, что и не удивительно, ведь еще в прошлом году она играла на турнирах среди юниорок, сейчас ей 17 лет. Теннисистка уже успела начать свой травяной сезон, она играла на соревнованиях WTA 125 в Бирмингеме, где добралась до четвертьфинала, там она уступила в упорной борьбе чешке Бартунковой – 4:6, 7:6, 6:7.

Для Стойсавлевич это дебют на турнире такого высокого уровня, она получила от организаторов wild card. Соперница сходу попалась очень сильная, что станет хорошей проверкой для молодой теннисистки.

Прогноз

Спортсменки никогда между собой не играли, что вполне логично, учитывая возраст британки. Костюк не славится сильной игрой на траве, хотя я думаю, что от украинки теперь стоит ожидать прорыва на любом покрытии.

Букмекеры не сомневаются в победе Марты, хоть юная британка и способна оказать сопротивление. Особой интриги я не жду, поэтому ставлю на успех украинки с форой -5,5 геймов за 1,6.