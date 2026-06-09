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09 июня 2026, 02:51 |
214
0

ФОТО. Громкий секс-скандал в Англии. Полиция ищет жертв босса Вест Хэма

Дэвида Салливана обвиняют в сексуальной эксплуатации женщин

09 июня 2026, 02:51 |
214
0
ФОТО. Громкий секс-скандал в Англии. Полиция ищет жертв босса Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Салливан
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Бывший совладелец и руководитель «Вест Хэма» Дэвид Салливан оказался в центре громкого скандала после публикации совместного расследования The Times и BBC Panorama.

В материале 77-летнего бизнесмена обвиняют в сексуально эксплуататорском и хищническом поведении по отношению к молодым женщинам, которые пытались построить карьеру в модельном бизнесе.

После выхода расследования полиция Лондона призвала возможных пострадавших обратиться с заявлениями. Правоохранители подтвердили, что ведут расследование по делу о предполагаемой сексуальной эксплуатации и создании непристойных изображений в Лондоне и Эссексе в 1980-х годах.

По данным британских СМИ, как минимум семь женщин выдвинули обвинения против Салливана. Они утверждают, что бизнесмен предлагал карьерные возможности в обмен на сексуальные услуги.

Сам Салливан категорически отвергает все обвинения: «Я категорически отрицаю эти заявления. Я подам иск против BBC и любых других СМИ, которые будут распространять клеветнические обвинения», – заявил Салливан.

Ранее стало известно, что Салливан покинул пост сопредседателя и директора «Вест Хэма». В клубе сообщили, что это решение связано с публикацией серьезных исторических обвинений, не связанных напрямую с деятельностью клуба.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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