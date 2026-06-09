ФОТО. Футболист Динамо кардинально сменил имидж и удивил фанатов

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин поделился новыми фотографиями в своем Instagram.

На снимках 22-летний футболист позирует в урбанистической локации в новых кроссовках Nike с фирменным оранжево-черным дизайном и числом «90» на пятке. Именно эта модель стала центральным элементом фотосессии.

Свой новый образ Волошин коротко подписал: «New style», добавив эмодзи футбольного мяча и зеленую галочку.

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Публикация вызвала активную реакцию среди подписчиков и футболистов. Многие пользователи также обратили внимание на новую прическу Волошина, сравнив его с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем из-за характерных косичек.

Напомним, Назар Волошин считается одним из самых перспективных украинских футболистов своего поколения и регулярно вызывается в сборную Украины.