Карпаты назвали соперников на летних сборах

22 июня львовские «Карпаты» выходят из отпуска и приступят к подготовке к новому сезону, который стартует 1 августа.

До 4 июля карпатовцы будут работать на клубной базе в Бартатове. В период с 4 по 19 июля «львы» будут готовиться к сезону в Словении. По возвращении во Львов подопечные Франсиско Фернандеса сыграют еще два матча.

Календарь контрольных матчей «зелено-белых»:

02.07. «Карпаты» (Львов) – «Феникс-Мариуполь»;

03.07. «Карпаты» (Львов) – «Нива» (Тернополь);

09.07. «Карпаты» (Львов) – «ЧФР Клуж» (Румыния);

11.07. «Карпаты» (Львов) – «Браво» (Словения);

17.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;

18.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;

25.07. «Карпаты» (Львов) – два поединка против «Вереса» (Ровно).