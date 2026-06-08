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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 22:30 |
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Карпаты назвали соперников на летних сборах

«Львы» запланировали восемь спаррингов

08 июня 2026, 22:30 |
300
0
Карпаты назвали соперников на летних сборах
ФК Карпаты
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22 июня львовские «Карпаты» выходят из отпуска и приступят к подготовке к новому сезону, который стартует 1 августа.

До 4 июля карпатовцы будут работать на клубной базе в Бартатове. В период с 4 по 19 июля «львы» будут готовиться к сезону в Словении. По возвращении во Львов подопечные Франсиско Фернандеса сыграют еще два матча.

Календарь контрольных матчей «зелено-белых»:

02.07. «Карпаты» (Львов) – «Феникс-Мариуполь»;

03.07. «Карпаты» (Львов) – «Нива» (Тернополь);

09.07. «Карпаты» (Львов) – «ЧФР Клуж» (Румыния);

11.07. «Карпаты» (Львов) – «Браво» (Словения);

17.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;

18.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;

25.07. «Карпаты» (Львов) – два поединка против «Вереса» (Ровно).

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
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