Карпаты назвали соперников на летних сборах
«Львы» запланировали восемь спаррингов
22 июня львовские «Карпаты» выходят из отпуска и приступят к подготовке к новому сезону, который стартует 1 августа.
До 4 июля карпатовцы будут работать на клубной базе в Бартатове. В период с 4 по 19 июля «львы» будут готовиться к сезону в Словении. По возвращении во Львов подопечные Франсиско Фернандеса сыграют еще два матча.
Календарь контрольных матчей «зелено-белых»:
02.07. «Карпаты» (Львов) – «Феникс-Мариуполь»;
03.07. «Карпаты» (Львов) – «Нива» (Тернополь);
09.07. «Карпаты» (Львов) – «ЧФР Клуж» (Румыния);
11.07. «Карпаты» (Львов) – «Браво» (Словения);
17.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;
18.07. «Карпаты» (Львов) – соперник будет определен позже;
25.07. «Карпаты» (Львов) – два поединка против «Вереса» (Ровно).
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