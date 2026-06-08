Между сборными Норвегии и Шотландии разгорелся скандал накануне старта ЧМ

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал своего шотландского коллегу Стива Кларка, назвав его действия «непрофессиональными» после того, как шотландцы неожиданно отменили запланированный тренировочный матч за закрытыми дверями, ссылаясь на травмы игроков.

Матч, запланированный на понедельник, 8 июня, в тренировочном лагере Шотландии в Шарлотте, был согласован за несколько месяцев до этого, чтобы дать игровую практику футболистам ближайшего резерва перед чемпионатом мира.

Норвежская сторона была проинформирована об отмене поздно вечером в пятницу после завершения последней тренировки, что заставило Сольбаккена изменить тактический план на воскресный товарищеский матч против Марокко (1:1) в Нью-Джерси.

«Это было так же неожиданно и для меня, и это непрофессионально со стороны Шотландии. Непрофессионально, что их главный тренер не позвонил мне лично, а использовал для этого менеджера команды, который сообщил нам об этом уже после того, как мы завершили тренировку. Я не верю, что травмы, на которые они ссылаются, произошли именно во время последнего занятия», – сказал Сольбаккен.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк преуменьшил значение этого инцидента, заявив, что матч на самом деле должен был быть всего лишь часовой тренировкой на поле.

Кларк добавил, что его команда получила несколько незначительных травм в течение недели и решила не рисковать и отказаться от проведения спарринга, всего чуть более чем через сутки после того, как Шотландия уверенно обыграла Боливию со счетом 4:0 в товарищеском матче.

«На прошлой неделе мы получили одну-две мелкие травмы и решили, что рисковать не стоит», – сказал он.

Внезапная отмена вызвала резкую реакцию со стороны ведущих представителей норвежской стороны и игроков, включая нападающего Александера Серлота, который назвал это решение «большим разочарованием и довольно непрофессиональным».

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгин в понедельник отверг эти обвинения норвежцев.

«Наша задача – заботиться о Шотландии, задача Норвегии – заботиться о Норвегии», – сказал Макгин.

Шотландия недавно понесла серьезный удар в подготовке к чемпионату мира, когда полузащитник Билли Гилмор получил травму колена в матче против Кюрасао, которая исключила его участие в турнире.

«Если бы они провели свое исследование, мы потеряли очень важного игрока совсем незадолго до этого сбора, это сильно повлияло на всех, и мы не хотели потерять еще одного… если бы Норвегия потеряла Эрлинга Холанда или Мартена Эдегора в одном из матчей перед субботой, они бы также отменили игру», – добавил Джон.

Норвегия начнет свою кампанию на чемпионате мира матчем против Ирака 16 июня, тогда как Шотландия стартует 14 июня матчем против Гаити.