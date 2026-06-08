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Франция
08 июня 2026, 21:48 | Обновлено 08 июня 2026, 23:00
159
0

В Лилле прокомментировали продление контракта с Жиру

Оливье подписал новое годовое соглашение

08 июня 2026, 21:48 | Обновлено 08 июня 2026, 23:00
159
0
В Лилле прокомментировали продление контракта с Жиру
ФК Лилль
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Президент французского «Лилля» Оливье Летан прокомментировал продление контракта с нападающим Оливье Жиру до лета 2027 года:

«Какая радость и какая гордость, что мы продолжаем наше совместное путешествие с Оливье. С момента его прихода, помимо своих игровых качеств, которые все знают и ценят, он привнес в «Лилль» свое природное лидерство, профессионализм и образцовое поведение в повседневной жизни, а также менталитет борца и победителя, что вдохновляет и мотивирует всю команду и весь клуб. Наше совместное решение о продлении контракта очень быстро стало логическим продолжением и свидетельствует о силе и амбициях, к которым мы вновь стремимся для «Лилля» в следующем сезоне».

В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

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Лилль Лига 1 (Франция) продление контракта чемпионат Франции по футболу Оливье Жиру
Дмитрий Вус Источник: ФК Лилль
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