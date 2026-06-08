Англия – Украина. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации женского чемпионата мира
Во вторник, 9 июня, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Ливерпуле на «Эвертон Стэдиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Наша национальная команда проиграла пять матчей и занимает последнее место в своей группе. Таким образом, «сине-желтые» уже точно вылетят из элитного дивизиона Лиги наций. Но украинки продолжат бороться за путевку на чемпионат мира. Поединок с Англией для команды Ии Андрущак не имеет турнирного значения.
Несколько дней назад англичанки проиграли Испании со счетом 0:4, а сборная Украины уступила Исландии – 0:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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