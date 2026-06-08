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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 21:01 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
154
0

Англия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации женского чемпионата мира

08 июня 2026, 21:01 | Обновлено 08 июня 2026, 21:02
154
0
Англия – Украина. Текстовая трансляция матча
УАФ
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Во вторник, 9 июня, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Ливерпуле на «Эвертон Стэдиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наша национальная команда проиграла пять матчей и занимает последнее место в своей группе. Таким образом, «сине-желтые» уже точно вылетят из элитного дивизиона Лиги наций. Но украинки продолжат бороться за путевку на чемпионат мира. Поединок с Англией для команды Ии Андрущак не имеет турнирного значения.

Несколько дней назад англичанки проиграли Испании со счетом 0:4, а сборная Украины уступила Исландии – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Англия
09.06.2026 -22:00
Украина
Тотал голов больше 4.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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