Во вторник, 9 июня, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Украины. Матч пройдет в Ливерпуле на «Эвертон Стэдиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наша национальная команда проиграла пять матчей и занимает последнее место в своей группе. Таким образом, «сине-желтые» уже точно вылетят из элитного дивизиона Лиги наций. Но украинки продолжат бороться за путевку на чемпионат мира. Поединок с Англией для команды Ии Андрущак не имеет турнирного значения.

Несколько дней назад англичанки проиграли Испании со счетом 0:4, а сборная Украины уступила Исландии – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Англия Украина Тотал голов больше 4.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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